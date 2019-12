Guarda Mirim de Belford Roxo certifica jovens da rede de ensino

A Guarda Civil de Belford Roxo realizou o encerramento do primeiro ciclo do segundo grupamento da Guarda Mirim. Na ocasião, os 225 jovens da rede municipal receberam certificados de cinco meses de curso ministrado por 13 instrutores. O segundo ciclo começa após as férias escolares, em fevereiro.

Idealizado pela Divisão de Planejamento e Projetos da guarda em parceria com as Secretarias Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana e de Assistência Social e Cidadania, o curso acontece de segunda a quinta, nos turnos da manhã e tarde. Os alunos participam de oficinas de informática, ética e cidadania, prevenção à dependência química e a violência escolar, noções de direito, defesa civil, inglês, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Passeios culturais

Segundo os inspetores de Planejamento e Projetos da Guarda Civi,l Thiago Silva e Egídio Soares, além das oficinas, os jovens também tiveram passeios culturais. “Os vemos como filhos. Tentamos dar a melhor formação possível e ajudar a preparar o futuro deles”, disse Thiago Silva. “Desde cedo o projeto instrui e ajuda na formação da consciência do jovem”, acrescentou o secretário adjunto de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Marcelo Machado.

“Onde moro a violência prevalece. Mas com a contribuição do projeto o comportamento dos meus filhos mudou muito”, explicou Irlem de Carvalho, 41 anos, ao lado dos seus três filhos Andressa de Carvalho, 13, Wanderson Gabriel, 15 e Wallace de Carvalho dos Santos, 12, que participam do projeto. “Aprendi sobre os primeiros socorros. Nunca imaginei que um dia iria saber sobre”, disse Andressa. “A oficina de inglês me ajudou muito na escola”, acrescentou Wanderson Gabriel.

Bem no inglês

Robert de Almeida, 13, também se saiu bem na disciplina de inglês na escola depois de frequentar a oficina da Guarda Mirim. “Aprendi que não se deve fazer bullying e com as aulas que tivemos conseguiremos um bom futuro”, disse o menino. Já Diogo Rodrigues, 17, fez vários amigos e achou o curso interessante. “Além disso, a relação com a minha família melhorou muito”, resumiu.

Também participaram do evento o comandante da Guarda Civil de Belford Roxo, Fábio Tavares, o secretário adjunto de Assistência Social e Cidadania, Diogo Bastos, o comandante da Ronda Escolar do Rio de Janeiro, Marco Aurélio Bazem, o chefe de Divisão da Guarda Civil, Thiago Carvalho, o psicólogo Marco Aurélio do Nascimento, e representando a Secretaria da Mulher, Gabrielly Lima.

