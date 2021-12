Guarda Civil de Itatiaia recebe motocicleta por meio de emenda parlamentar

A Guarda Civil Municipal de Itatiaia recebeu na sexta-feira (3) uma motocicleta através de uma emenda parlamentar de autoria do deputado federal Delegado Antônio Furtado.

O evento contou com a presença do comandante da corporação, Gerson Luís da Silva, do deputado Delegado Antônio Furtado, do secretário de Ordem Pública, João Claiton Ramires Negrão. “Esse é um bem que será muito bem utilizado pela corporação, tanto no trabalho de rotina, principalmente em lugares de difícil acesso quanto para apoiar eventos. Quem ganha é a sociedade. Não posso deixar de agradecer e parabenizar os nossos guardas civis que diariamente têm se esforçado para garantir um trabalho bem feito para a população”, disse Gerson.