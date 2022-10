Guapimirim recebe Festival Cerveja das Montanhas

O Festival Cerveja das Montanhas, realizado pela Rota Cervejeira, começa nesta sexta-feira (14) e vai até domingo (16), na Praça da Cotia, em Guapimirim, na Baixada Fluminense. O evento, com muita cerveja, gastronomia

local e atrações musicais, tem patrocínio do Grupo Petrópolis, que irá marcar presença com seu portfólio mais sofisticado da marca Black Princess: Gold, Dark, Lets Hop e Miss Blond. A entrada é franca.

Com programação para toda a família, a área verde vai reunir shows, espaço kids e miniaulas ao vivo sobre harmonizações, processos de produção e curiosidades sobre o universo cervejeiro. Neste ano, o Festival apresenta 50 rótulos diferentes de 15 cervejarias de Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Cachoeiras de Macacu e Guapimirim.

Todas serão distribuídas em estações individuais e padronizadas, munidas de quatro torneiras cada.

Além disso, para fomentar a cultura cervejeira local, o Festival promoverá também um concurso informal

com influenciadores e consumidores para escolher a melhor cerveja do evento.

Outra ativação no evento será a distribuição gratuita de garrafas de água. Essa é mais uma iniciativa do Saber Beber, programa de consumo responsável do Grupo Petrópolis, que destaca a necessidade de beber com sabedoria e consciência, respeitando os limites e disseminando as implicações e os benefícios que envolvem o consumo moderado do álcool, além de ressaltar a importância de não dirigir após o consumo de bebida alcoólica. Para mais informações, acesse: Rota Cervejeira do Rio de Janeiro.