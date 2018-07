Guapimirim: MPRJ recomenda à Câmara de Vereadores a realização de concurso público

Foto: Reprodução

Através da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Magé, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) expediu recomendação à Câmara de Vereadores de Guapimirim para a realização de concurso público, no prazo de 180 dias. A medida é do dia 26 de junho.

