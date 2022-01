Grupo teatral de Nova Iguaçu estreia espetáculo premiado

O famoso conto de Hans Christian Andersen inspirou a Trupe Investigativa Arroto Cênico para criar um espetáculo infanto-juvenil em forma de cordel dentro do contexto da obra “O patinho feio”.

Se na história original o patinho era, na verdade, um cisne, a versão do coletivo teatral de Nova Iguaçu fez com que o patinho se aceitasse como era, mantendo o tema sobre o respeito às diferenças.

A peça estreia presencialmente no Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto, no Humaitá, na Zona Sul do Rio, com temporada nos dias 5, 6, 12 e 13 de fevereiro. As sessões estão marcadas para 15h e 17h. Contemplado no Edital Retomada Cultural RJ da SECEC, por meio da Lei Aldir Blanc, o espetáculo estreou virtualmente em abril de 2021 e participou de festivais de teatro nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Maranhão. Agora a montagem vai aproveitar para comemorar os sete anos de atividades da Trupe.

Retomada após período de pandemia

“Essa temporada representa para nós a retomada de um trabalho presencial depois do período de pandemia, em que tivemos que nos reinventar por meio de projetos em formato virtual. É também a celebração dos sete anos de trajetória do grupo. O texto de Cesário Candhí e Beto Gaspari surgiu de uma pesquisa cênica baseada nos aspectos contemporâneos do conto de Hans Christian Anderson e na Literatura de Cordel. Nossa proposta artística faz no palco uma grande celebração da cultura popular brasileira, desenvolvendo um trabalho textual e cênico autoral, buscando resgatar e divulgar o teatro de cordel. Além dos membros da Trupe, o espetáculo conta com artistas de outros três coletivos da Baixada Fluminense: Cia de Arte Popular, Cia de Segunda e Teatro Baixo”, explica Marcos Covask, diretor do espetáculo. (https://sitedabaixada.com.br)