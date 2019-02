Grupo foge da PM e fica preso em pedra

Para fugir da polícia, um grupo de seis jovens se embrenhou numa trilha perigosa em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, e escalaram uma pedra íngrime, na última segunda-feira. Um deles morreu ao despencar de vários metros de altura. Os Os outros cinco foram retirados na tarde de ontem com a ajuda de uma aeronave, depois de uma operação que durou mais de mais de seis horas, segundo o Corpo de Bombeiros.

Os militares informaram que os jovens estavam na Pedra do Imperador, uma área de difícil acesso que estava encoberta pela neblina o que dificultou o resgate. “Vamos contornar novamente a pedra para chegar no ponto certo”, disse o comandante do Corpo de Bombeiros, Alexandre Pitaluga. O corpo dio rapaz foi retirado da região por outra equipe.

O militar informou ainda que após serem resgatados, os jovens ficaram acautelados com a Polícia Militar, e os que apresentarem ferimentos foram socorridos para o hospital.

Patrulhamento no alto do morro

De acordo com a Polícia Militar, na última segunda-feira uma guarnição realizava patrulhamento pel,o bairro Alto de Olaria quando avistaram os jovens começaram a correr após perceberem a aproximação da viatura. Os militares, então, afirmaram que tentaram alcançar o grupo, que entrou em uma mata e começou a subir a pedra. A corporação não informou o motivo que levou o grupo a fugir. A irmã de um dos jovens presos na pedra informou que eles gritaram por socorro.