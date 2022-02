Grupo é preso com pistola austríaca e drogas na Via Dutra

Quatro pessoas (dois homens e duas mulheres) foram presas com uma pistola austríaca e drogas na madrugada deste domingo (27), dentro de veículo na Via Dutra, em Itatiaia (RJ), região Sul Fluminense. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista do veículo, de 25 anos, assumiu a propriedade da arma e foi preso.

A abordagem aconteceu durante a Operação Carnaval, na altura do km 319. De acordo com a PRF, após buscas no interior do veículo, os agentes encontraram a pistola, um carregador e 13 munições no console entre os bancos dianteiros. Já as drogas estavam dentro de uma sacola plástica, escondida embaixo do banco do passageiro.

Segundo a corporação, o condutor do veículo informou que havia comprado a pistola em uma comunidade de São José dos Campos (SP). Ele foi levado para a delegacia de Itatiaia e vai responder por porte ilegal de arma de fogo.

Os demais jovens, com idades entre 20 e 25 anos, também foram encaminhados à delegacia. Todos foram enquadrados por posse de drogas para o consumo e liberados. Os entorpecentes e a arma foram apreendidos.