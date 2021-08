Grupo Cultural Cochicho na Coxia, de Mesquita, estreia o novo espetáculo

O Grupo Cultural Cochicho na Coxia volta aos palcos em 2021 com a sua mais recente obra. O espetáculo Folhetim traz o gênero melodramático e entra em curta temporada entre os dias 5 e 8 de agosto, no Teatro Glaucio Gill, espaço da FUNARJ.

As apresentações acontecem de quinta a domingo, sempre às 19h. Os ingressos custam R$2 (inteira) e R$1 (meia). A produção teve o seu formato adaptado para atender as exigências dos protocolos sanitários e assim, garantir a segurança dos artistas, funcionários do teatro e do público presente.

O espetáculo conta a história de locutores de uma rádio brasileira nos anos 40. Intrigas, romances e mistérios rodeiam a vida dos personagens. Mocinhos e vilões se enfrentam dentro e fora da radionovela, disputando além de corações, o grande prêmio da Rádio Nacional: A Voz Amiga do seu Lar. A peça tem aproximadamente 60 minutos de duração e a classificação indicada é de 12 anos.

Selecionada pelo Prêmio FUNARJ de Montagem Teatral 2020, a produção é voltada para todas as gerações e promete gerar nostalgias, carregando o charme e toda a beleza da Época de Ouro das rádios. Folhetim foi escrito por Cris Cota e tem supervisão de Paulo Merísio e direção de Adriano Canindé.

O Grupo Cultural Cochicho na Coxia atua na produção de projetos teatrais e educativos na Baixada Fluminense desde 2002. Com dedicação às temáticas da infância e da juventude, acumulam mais de 30 indicações e 10 prêmios em festivais e mostras competitivas, como o 29º Prêmio Shell na categoria Inovação, que conquistaram junto à Rede Baixada Em Cena.

Mais informações sobre o Grupo Cochicho na Coxia e seus projetos estão disponíveis nas redes sociais @grupocochicho (Facebook e Instagram) e no site grupocochicho.com.

Serviço

Teatro Glaucio Gill

Endereço: Praça Cardeal Arcoverde, s/n – Copacabana, Rio de Janeiro.

Período: 05, 06, 07 e 08 de agosto de 2021

Horário: 19h

Valor inteira: R$ 2

Valor meia: R$ 1

Duração: 60 minutos (aprox.)

Classificação etária: 12 anos

Informações na bilheteria: (21) 2332-7904

Vendas pela internet: https://www.sympla.com.br

ELENCO

Adriano Canindé

Cris Cota

Diego Lessa

Jaqueline Paiva

Palloma Sobreira

Renato Penco

Thais Aquino

FICHA TÉCNICA

Supervisor Geral: Paulo Merisio

Diretor: Adriano Canindé

Diretora de Produção: Thaissa Vasconcellos

Dramaturga: Cris Cota

Diretor Musical: Ivan Machado

Figurinista: Tâmi Borges

Assistente de Figurino: Ana Carolina Reis e Renato Penco

Cenógrafo: Derson

Visagista: Tiago Costa

Iluminador: Wilson Reiz

Produtora: Ana Carolina Reis

Assistente de Produção: Eduarda Zavoli e Larissa Freitas

Músicos: Cayuma e Ivan Machado

Contrarregra: Maico Douglas

Camareira: Patrícia Pereira

Designer: Larissa Freitas

Social Media: Suzane Mello

Fotógrafo: Flávio Henrique