Grávida atingida por bala perdida na Maré durante operação da PM perde o bebê

Maiara Oliveira da Silva, de 20 anos, foi baleada durante uma operação da Polícia Civil para localizar e prender cerca de 100 foragidos da Justiça no Complexo da Maré. Houve confronto e a jovem foi atingida. Grávida de cinco meses, ela perdeu o bebê ontem.

A corporação informou que a mulher foi socorrida pelos policiais, que fizeram o primeiro atendimento, e conduzida para Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador. A Subsecretaria de Estado de Vitimados disse que ofereceu atendimento psicológico e social para a família de Maiara.

Chefias do tráfico na mira

A Operação Gota D’Água tinha como alvos integrantes foragidos do Comando Vermelho, a maior facção do tráfico do estado. Ainda de acordo com a Civil, o tiroteio começou quando agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) se preparavam para deixar a Maré e tiveram uma pane no veículo blindado.