Grave acidente mata PM e deixa outro ferido em Nilópolis, na Baixada Fluminense

Câmeras de segurança registraram o acidente em dois ângulos, na Avenida Presidente Costa e Silva/Reprodução

Um policial militar morreu e outro ficou ferido após um grave acidente no Centro de Nilópolis, na Baixada Fluminense, na noite do último domingo (22). A viatura do 20º BPM (Mesquita), onde estavam os dois agentes, se chocou violentamente contra a parede de uma loja ao tentar desviar de um ciclista durante perseguição a criminosos em direção à comunidade das Casinhas.

O cabo Celso Nascimento Furtado, de 42 anos, ficou preso entre as ferragens e morreu no local. O outro policial, o sargento Everton, foi levado para o Hospital Juscelino Kubitscheck, no Centro de Nilópolis, e depois transferido para o Hospital Central da PM, no bairro do Estácio, no Centro do Rio.

Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento mostram o momento do acidente, que aconteceu às 21h07, em dois ângulos. Em um deles, a viatura surge em alta velocidade na Avenida Presidente Costa e Silva, que liga Nilpólis a Mesquita. No momento em que ultrapassa um ônibus, o PM que dirigia o veículo tentou desviar do ciclista e perdeu o controle da viatura. O outro ângulo registra a batida violenta e pessoas se aglomerando na tentativa de ajudas as vítimas. O caso foi registrado na 57ª DP (Nilópolis) e as investigações estão em andamento.

“A ficha ainda não caiu”

Abalada, a professora Natalie Furtado, esposa do PM morto, disse à reportagem do O Dia que o filho ainda não sabe da morte do pai. “Estou muito chocada, triste e abalada com tudo isso. Não tenho muito o que dizer, só pedir pra Deus confortar meu coração e do meu filho, porque eu não sei nem como contar isso para ele. Tá muito difícil. Ele era muito ligado ao pai. Agora estamos aqui sofrendo, a família toda está abalada”, desabafou.

Natalie disse ainda que soube da tragédia através do pai e do seu pastor e lamentou a dor da perda. “Na hora do acidente eu estava na igreja e fiquei sabendo por terceiros. Eu nem quis ver fotos do acidente, só fiquei sabendo pelo meu pastor e meu pai que ele tinha sofrido um acidente. Aí depois de um tempinho me falaram que ele estava morto, fui para o hospital e quis ver o corpo dele, mas não podia. Mas um policial conseguiu que eu entrasse e vi que era real. Uma dor muito grande, horrível, imensurável. A ficha ainda não caiu”.

Sepultamento

Celso era lotado no batalhão de Polícia Militar de Mesquita (20º BPM). Ingressou na corporação em 2014 e deixa esposa e um filho. O corpo do PM será sepultado amanhã (24), às 11h30, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio.