Grampeado ladrão de roubos de carga e de estabelecimentos na Zona Norte do Rio

Agentes da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA) da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), através de Dados de Inteligência, e com informações WhatsApp do Disque Denúncia (21 – 98849-6099), prenderam na manhã de ontem, um foragido da Justiça.

Odnei do Nascimento Penha, o Nei, 28 anos, é envolvido em roubos de cargas e a estabelecimentos comerciais na Zona Norte do Rio. Ele também é acusado de cometer um roubo à loja da Ricardo Eletro, em Bonsucesso, em setembro de 2019.

Segundo os policiais, os bandidos armados com fuzis invadiram a loja e anunciaram o roubo. Odnei é acusado ainda de ter roubado um caminhão de eletrodomésticos das Casas Bahia, na Linha Vermelha, em 2014, ocasião em que foi capturado por policiais militares, crime pelo qual ficou preso. Depois de cumpri sua pena, voltou a cometer outros crimes contra o patrimônio, principalmente na área da Leopoldina.

O bandido era monitorado pela SIA/CPP. Após os policiais receberam a informação de sua possível localização, uma operação foi montada e os agentes conseguiram prendê-lo dormindo em uma casa na Favela de Manguinhos, na Zona Norte do Rio. Contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de roubo majorado.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento: Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099/(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177/APP “Disque Denúncia RJ”/Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados(mensagens). Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato). Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido.