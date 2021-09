Grammy Latino 2021: Caetano Veloso, Nana Caymmi e Giulia Be estão entre os indicados

O Grammy Latino anunciou os indicados para as 53 categorias da 22ª edição da premiação. Entre os brasileiros indicados estão Caetano Veloso, Anavitória, Nana Caymmi, Duda Beat e Vitor Kley. A cantora Giulia Be concorre como Artista Revelação e é a única brasileira na categoria.

A dupla Barões da Pisadinha, fenômeno do forró de teclado, concorre como melhor álbum sertanejo, com “Conquistas”. Marília Mendonça, Maiara & Maraisa, Daniel, Chitãozinho e Xororó e Michel Teló também foram indicados na categoria.

O cantor e compositor colombiano Camilo, cantor e compositor colombiano, lidera a lista com 10 indicações, incluindo álbum, gravação e canção do ano. Juan Luis Guerra, renomado músico da República Dominicana, aparece em seis categorias e o rapper espanhol C. Tangana, em cinco. A cerimônia do Grammy Latino acontece no dia 18 de novembro em Los Angeles, nos Estados Unidos.