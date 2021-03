‘Governo Presente’: governador Cláudio Castro visita São João de Meriti neste sábado

Jota Carvalho

[email protected]

Neste sábado (6), será a vez de São João de Meriti receber a visita do governador em exercício, Claudio Castro, fechando a semana do programa Governo Presente.

O prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto, receberá o governador na Câmara Municipal de São João de Meriti às 9h, acompanhado pelo vereador e presidente da casa, Davi Perini Vermelho.

No evento, o governador será homenageado com a Medalha de Mérito Deputado Lucas de Andrade Figueira e o título de Cidadão Meritiense, maiores honrarias do legislativo municipal.

Na sequência, o governador fará a inauguração de um núcleo da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ) que será na Escola Municipal Professor Jansen Pereira de Melo, localizada na Rua Joana Kalil, 28 – Jardim Meriti, com previsão de início às 10h30.

Em seguida, a comitiva irá para o limite dos municípios Rio de Janeiro e São João de Meriti (Rio Pavuna-Meriti, próximo ao Fórum da Pavuna), onde será dado o início das ações do Programa Limpa Rio em Meriti, previsto para as 11h.

O prefeito também levará o governador para uma visita à Maternidade do Morrinho, às 11h30, para ver as obras de reforma da unidade, que fica na Rua Cel. Henrique da Fonseca, 390 – Centro.

Por fim, a comitiva irá ao 21º Batalhão de Polícia Militar (Av. Automóvel Clube, 1333 – Jardim José Bonifácio) onde haverá uma reunião sobre segurança pública, encerrando a visita ao município.