Governo ignora há 10 dias recomendação da Anvisa de proibir voos e viajantes da Índia

O governo federal ignora há dez dias a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de proibir voos e viajantes procedentes da Índia na lista de restrição de países, em função na nova variante identificada naquele país.

Na nota técnica obtida pelo blog, a Anvisa também recomenda a implementação de uma quarentena obrigatória para todos os “viajantes estrangeiros e brasileiros que ingressam no Brasil, independente do país de procedência” diante da gravidade da pandemia neste momento.

A nota foi encaminhada no dia 04 de maio ao Comitê de Crise para a Supervisão e Monitoramento dos Impactos da COVID-19, coordenado pelo ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos.

A demora na análise dessas orientações tem preocupado a área técnica da Anvisa. Isso porque chegou a informação do Ministério da Saúde da Argentina que a variante indiana foi detectada em dois viajantes que chegaram à Buenos Aires.

O texto da Anvisa faz uma análise detalhada da situação da pandemia no mundo para subsidiar o governo brasileiro para implementação de restrições sanitárias que possam reduzir a propagação no país do coronavírus.

Fonte: G1