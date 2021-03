Governo Federal vai antecipar 13º de aposentados e pensionistas

Jota Carvalho

Nesta quinta-feira (25), o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que o governo vai antecipar o 13º salário de aposentados e pensionistas. A medida vai antecipar a injeção de R$ 50 bilhões na economia, segundo o ministro. É uma tentativa de reduzir os efeitos econômicos da crise causada pela pandemia de Covid-19. Ela não tem impacto fiscal.

A declaração de Guedes ocorreu durante audiência virtual da Comissão Temporária da Covid-19 do Congresso. O ministro prometeu anunciar as novas datas de pagamento do 13º logo após a aprovação do Orçamento de 2021 pelo Congresso Nacional, o que aconteceu ontem, depois de 8 meses.

A medida faz parte de uma série de ações do Ministério da Economia para mitigar dificuldades da população e aumentar o poder de consumo dos mais vulneráveis em meio à piora da pandemia do novo coronavírus e endurecimento das medidas de isolamento social imposta por governadores e prefeitos.

Em 2020, a antecipação do 13° salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social foi feita em duas parcelas. A primeira foi paga no mês de abril e a segunda em maio.

O 13° salário do INSS é pago, normalmente, em duas parcelas, sendo uma no mês de agosto e a outra em novembro.

Legenda: Ação injetará R$ 50 bilhões na economia e dará um gás na crise, diz Paulo Guedes