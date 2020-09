Governo exonera Pedro Fernandes do comando da Secretaria Estadual de Educação e muda comando

O governador em exercício, Cládio Castro, exonerou o secretário Estadual de Educação, Pedro Fernandes. A decisão foi publicada na edição de hoje (16) do Diário Oficial. O governo também promoveu outras mudanças em duas secretarias. Pela manhã, foi publicado no D.O. o afastamento dele por 15 dias, devido à Covid-19, doença que impediu que fosse também para a cadeia, ficando em prisão domiciliar. À tarde, foi publicado um decreto com a exoneração.

A pasta de Ciência e Tecnologia será comandada pela professora universitária Maria Isabel de Castro de Souza e o engenheiro Uruan Cintra de Andrade assume a Secretaria de Cidades. Além disso, ele responderá interinamente pela Secretaria de Trabalho e Renda.

Maria Isabel de Castro de Souza é doutora em Odontologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Foi Subsecretária de Ciência e Tecnologia e presidente da Faperj. Tem experiência em Odontopediatria, Saúde Coletiva e telessaúde.

Uruan Cintra de Andrade é engenheiro formado pela Universidade Gama Filho. Ele tem experiência nas áreas de Gestão, Comercial, Operacional e de Equipamentos da extinta Telerj. Também foi gestor de Projetos Estratégicos de Infraestrutura no Detran-RJ. Assumiu a presidência do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) em janeiro de 2019.

Mudanças administrativas

Para reduzir gastos, Algumas secretarias serão absorvidas por outras pastas. As secretarias de Vitimados e Extraordinária da Covid, o RioPrevidência e o Instituto Rio Metrópole perderão status e passarão a compor estrutura de outras secretarias. A ideia é promover uma redução prevista de 40% dos cargos comissionados.

De acordo com o novo planejamento, a antiga Secretaria de Vitimados passa a fazer parte da estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. O Rio Previdência ficará subordinado à Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Saúde recebe a antiga Secretaria Extraordinária da Covid. Já o Instituto Rio Metrópoles será incluído na estrutura da Secretaria das Cidades.

Na última segiunda-feira, Cláudio Castro já tinha mudado o comando da Polícia Civil e de outras três secretarias. O delegado Allan Turnowski é o novo secretário estadual da corporação. O procurador Bruno Dubeux substitui Reinaldo Silveira no comando da Procuradoria-Geral do RJ. Francisco Ricardo Soares assume o comando da Controladoria-Geral do Estado, antes a cargo de Hormindo Bicudo Neto. O delegado federal Marcelo Bertolucci assume o Gabinete de Segurança Institucional, até então chefiado pelo contra-almirante José Luiz Corrêa.

Fonte: G1