Governo enviará Lei Orgânica da Polícia Civil da Polícia Civil à Alerj

O Governo do Estado enviará à Assembleia Legislativa na próxima semana a Lei Orgânica da Polícia Civil. O anúncio foi feito hoje (14) durante a solenidade de inauguração da nova sede da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas

Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE), que funcionava no prédio da Central do Brasil e agora está

na Cidade da Polícia. O evento também marcou um ano do delegado Allan Turnowski à frente da Secretaria de Polícia Civil.

“A Draco faz parte da Polícia Civil. Não fazia sentido ter uma delegacia tão importante como a Draco fora dessa estrutura, com outro comando. Precisamos ter uma polícia unificada”, concluiu o governador.

Cláudio Castro disse que faz questão de entregar o projeto de lei pessoalmente na Alerj, acompanhado do policial civil mais antigo e do mais novo, ambos na ativa, numa demonstração que a lei é feita para todos.

“Depois de uma longa espera, na semana que vem finalmente estaremos encaminhando para a Assembleia a Lei Orgânica da Polícia Civil. É o mínimo que a gente pode fazer, reconhecer a importância da Polícia Civil para a nossa sociedade”, ressaltou o governador.

Cláudio Castro também anunciou a reforma na cobertura do prédio na Cidade da Polícia, na Avenida Dom Helder Câmara. A obra será executada pela Emop, vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Obras, e deverá estar concluída em cinco meses. Além disso, o governador determinou que todos os Institutos Médico-Legais sejam reabertos no estado.