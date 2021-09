Governo e Prefeitura do Rio em ação integrada no feriadão de 7 de setembro

Objetivo foi definir estratégias para as manifestações durante o feriado da Independência

A cúpula da Segurança do Estado do Rio se reuniu na última sexta-feira, no Palácio Guanabara, para definir estratégias para as manifestações durante o feriado da Independência. O objetivo é garantir a segurança da população numa ação integrada do Governo do Estado com a Prefeitura do Rio.

A reunião coordenada pelo secretário de Governo, Rodrigo Bacellar contou com a presença dos secretários de Polícia Militar, Polícia Civil, Administração Penitenciária, Defesa Civil, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), além do secretário municipal de Ordem Pública.

Reforço no efetivo

Entre as ações definidas para a capital, há o reforço do efetivo da PM e da Guarda Municipal, sobretudo em pontos de maior concentração durante manifestações, e também na orla do Rio, como parte da Operação Verão. As medidas serão acompanhadas em tempo real no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e pelo Centro de Operações Rio (COR).

O Governo do Estado reitera ser defensor da liberdade de expressão e respeita qualquer ato de manifestação pacífica.