Governo e Alerj anunciam repasse R$ 2,1 bilhões ao Fundo Soberano

Aplicação financeira poderá financiar projetos como a criação de um Centro Excelência em Fertilizantes

O governador do estado, Cláudio Castro, e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano, anunciaram na segunda-feira (28) o repasse de R$ 2,1 bilhões ao Fundo Soberano. Durante o evento, no Palácio Guanabara, Ceciliano disse que o recurso poderá ser utilizado para investimentos estruturantes, citando como exemplos a construção do gasoduto Rota 4b, que prevê o escoamento do gás produzido no Campo de Bacalhau, na Bacia de Santos, por Itaguaí; a produção de fertilizantes no território fluminense, além da ampliação da distribuição de energia para o interior do Estado.

“O Fundo Soberano já tem R$ 2,1 bilhões logo na largada. Não tenho dúvidas de que este ano também será positivo na arrecadação de royalties, que já está 30% acima em relação ao ano anterior. Então, a gente consegue prever um superavit bem maior. Agora, é discutir investimentos estruturantes, como a questão dos fertilizantes, da Rota 4b, que o governador também tem conversado muito com o governo federal. Vamos viver um círculo virtuoso a partir deste momento”, celebrou Ceciliano.

Usado para pensar o futuro do Rio

O governador destacou que o recurso será usado para pensar o futuro do Rio e dar mais credibilidade às propostas de novos investimentos no estado. “Queremos que o investidor perceba que estamos buscando a nossa suficiência financeira, um estado que não quebra contratos e não deve a fornecedores. Agradeço muito à Alerj por ter compartilhado com o governo essa ideia. Hoje, pensamos o estado em conjunto, olhamos para a nossa população e trabalhamos para o Rio dar certo”, afirmou.

Reserva de recursos excedentes da produção de petróleo e gás

Criado pela Alerj, por meio da Emenda Constitucional 86/21, de autoria original do presidente Ceciliano, o Fundo Soberano é uma aplicação financeira com reserva de recursos excedentes da produção de petróleo e gás.

O Fundo se destina, principalmente, a financiar projetos estruturantes voltados ao desenvolvimento do Rio, que viabilizem novos empreendimentos, gerando emprego e renda. Recentemente, a Alerj começou a discutir com o Governo do Estado e institutos de pesquisa a criação de um Centro de Excelência em Fertilizantes.Ceciliano destacou no evento que o Brasil importa 85% dos fertilizantes usados no País e que o estado tem tecnologia, matéria-prima e mão de obra qualificada para investir na área.