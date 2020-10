Governo do RJ treina agentes para segurança de autoridades

O Governo do Estado oferece o Estágio de Proteção de Autoridades, um treinamento intensivo e especializado para militares e civis que trabalham diretamente na segurança de autoridades. Este ano foram formadas quatro turmas, e 97 pessoas, entre policiais militares, bombeiros e motoristas, aprimoraram seus conhecimentos. Os participantes têm a chance de reciclar seus conhecimentos para o melhor desempenho de suas funções. A capacitação tem duração de uma semana, e os profissionais são indicados pelos órgãos onde trabalham. Durante o treinamento, são abordados temas como noções de direção, proteção a pé e ao volante, defesa pessoal, identificação de ameaça, entre outros.

“Nós acreditamos que todo agente que se interesse em trabalhar na proteção de autoridades deve passar pela capacitação. E, para quem já trabalha na área há muito tempo, é importante passar por uma reciclagem, pois sempre surgem conteúdos novos”, destacou o coordenador do estágio, da Polícia Militar, Giancarlo Sant’Ana Sanches.

O motorista Leonardo Nunes Pinheiro, lotado na Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE), participou da última turma deste ano.

“Aprendi como identificar uma situação de perigo, noções de direção defensiva, entre muitas outras coisas. São orientações que a gente pode levar para o nosso dia a dia, para a nossa proteção e de nossa família. Nós passamos a ficar mais atentos e preparados. Os nossos instrutores são altamente qualificados, tive uma experiência única”, disse.