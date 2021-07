Governo do RJ executa reforma de prédios da Cehab em Nova Iguaçu

A Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP), vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra), está executando intervenções em 97 prédios dos conjuntos habitacionais Tertuliano Potyguara e Santa Eugênia, em Nova Iguaçu.

Os imóveis, construídos pela Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro (Cehab), receberam um investimento de R$5,7 milhões para revitalização das áreas comuns, reforma nas coberturas e pintura nas fachadas e corredores. Custeadas pelo Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, as ações beneficiarão 2.060 famílias de baixa renda. Além de promover a requalificação dos conjuntos, a gestão estadual priorizou a contratação de mão de obra local. Os trabalhadores recrutados para atuação nas frentes de obras têm remuneração entre R$1.300 e R$1.980.

O diretor-presidente da EMOP, André Braga, destaca que a reforma dos conjuntos trará um grande alcance econômico e social para a região. “Além de melhorar a qualidade de vida da área onde residem, estamos promovendo geração de emprego e renda e combatendo o desemprego naquela região em meio à pandemia”, afirmou.

Morador do Conjunto Tertuliano Potyguara desde que nasceu, William Ferreira da Silva (43), comemora a realidade de garantir a renda enquanto melhora a própria comunidade onde vive. “Moro aqui há 43 anos. É muito gratificante trabalhar nas obras de melhorias do lugar onde eu vivo, no condomínio onde fui criado desde criança. Tenho experiência na construção civil, fui pedreiro e apontador”, disse.