Governo do RJ amplia Selo PET Friendly: acordos de cooperação serão assinados hoje

Após adesão maciça dos hotéis do Estado do Rio de Janeiro, o Selo PET Friendly começará a ser entregue a lojas, bares e restaurantes que autorizam a entrada e permanência de animais de estimação. A novidade será implementada em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-RJ) e com o Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro (SindRio).

Os acordos de cooperação entre o Governo do Estado e as entidades de classe serão assinados nesta sexta-feira, às 11h, no Palácio Guanabara. Durante o evento serão realizadas as primeiras certificações.

“Este é mais um passo em nossa política de Estado em prol dos animais. Além disso, temos consciência de que os bichos fazem parte das famílias, e o selo valoriza os empreendedores que entendem isso e estão preparados para receber as pessoas que estão acompanhadas por seus pets”, explica o governador em exercício Cláudio Castro.

Importância dos animais de estimação

Para o secretário de Estado de Agricultura, Marcelo Queiroz, idealizador do selo, a adesão dos novos setores reforça a importância cada vez maior dos animais de estimação na vida das pessoas. “Há uma demanda crescente para que os animais de estimação possam entrar e permanecer em todos os lugares e a adesão desses novos setores comprova a importância que os pets ganharam na rotina dos seus donos. O Estado do Rio de Janeiro caminha para se tornar uma referência na instituição de políticas para animais de estimação”, argumento Queiroz, cuja secretaria é responsável pelas políticas de proteção e bem-estar animal no Estado.

Os comerciantes e lojistas interessados deverão se cadastrar junto à Fecomércio-RJ. No caso dos bares e restaurantes as inscrições serão organizadas por Abrasel e SindRio. Participarão do evento o presidente da Fecomércio-RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, o presidente da Abrasel-RJ, Pedro Hermeto, e o presidente da SindRio, Fernando Blower.