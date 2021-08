Governo do Rio lança Operação Foco em substituição ao ‘Barreira Fiscal’ 

Nova operação substitui a Barreira Fiscal e passa a ter uma Coordenadoria de Inteligência

O Governo do Estado lançou a Força Especial de Controle de Divisas – Operação Foco. A nova ação inaugura em sua estrutura uma Coordenadoria de Inteligência para nortear as ações do programa visando à recuperação de ativos.

A operação, que substitui o programa Barreira Fiscal, vai atuar de forma integrada com órgãos estaduais, federais, municipais e, principalmente, com a Inteligência da Polícia Civil.

“Vamos atuar em integração com vários órgãos, numa força-tarefa para realizar uma fiscalização de barreiras cada vez mais eficaz, com uma grande cooperação da Secretaria de Fazenda. Um dos principais focos da nova operação é aumentar a arrecadação do Estado do Rio, utilizando a inteligência no monitoramento das fronteiras do Rio de Janeiro”, afirmou o secretário da Casa Civil, Nicola Miccione.

O objetivo é ter maior controle das divisas do Estado do Rio e desmontar redes, aumentando o mercado formal que recolhe tributos. O controle, além de trabalhar na recuperação de ativos, também vai atuar na repressão ao crime e à entrada de armas e drogas no estado.

“As fronteiras estaduais têm sido território de atuação de organizações criminosas responsáveis por grande parte da perda de arrecadação do estado. E, por isso, a Operação Foco é essencial na retomada do Rio de Janeiro. O objetivo é contribuir, por meio de uma atuação integrada e pautada pela inteligência, para a segurança e o aumento da arrecadação do nosso estado”, disse o subsecretário Especial de Controle de Divisas, Edu Guimarães.

Volante em vários pontos de entrada

A Operação Foco vai atuar de maneira volante em vários pontos de entrada para o estado, além de manter a fiscalização nos postos fixos de Itatiaia, Levy Gasparian, Campos dos Goytacazes, Angra dos Reis e Itaperuna. O programa visa aprimorar e intensificar a atuação conjunta com auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda.