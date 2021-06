Governo do Rio de Janeiro lança o programa Rio+Alfabetizado

Fortalecer a primeira etapa do Ensino Fundamental para qualificar a educação fluminense pelos próximos 15 anos. Esse é o objetivo do Rio+Alfabetizado, programa de formação do Governo do Estado que vai capacitar 6,4 mil professores alfabetizadores das redes municipais. A iniciativa foi lançada ontem, no Palácio Guanabara, sede do Executivo fluminense.

“Estamos investindo na ponta da educação para que essas crianças cheguem mais bem preparadas no Ensino Médio. Além de capacitações como a do Rio+Alfabetizado, planejamos usar os recursos não gastos em 2020, por conta da pandemia da Covid-19, nos próximos anos. Vamos construir 30 escolas, reformar todas as 1,2 mil unidades e fortalecer o uso de tecnologia. Tudo isso para preparar os estudantes para uma vida mais digna, com mais chances no mercado de trabalho”, ressaltou o governador Cláudio Castro.

O programa de atualização dos docentes contará com investimento de R$ 6 milhões. De acordo com o secretário de Estado de Educação, Comte Bittencourt, o Rio+Alfabetizado fará a diferença na jornada escolar de toda uma geração. Cada cidade, exceto a capital, poderá aderir ao projeto por meio de um convênio.