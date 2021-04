Governo do Estado recusa incluir comerciários em grupos prioritários de vacinação

O pedido do Sindicato dos Comerciários do Rio para inclusão da categoria nos grupos prioritários de vacinação da Covid-19 foi recusado pelo Governo do Estado. Agora, o órgão pretende entrar com uma ação judicial para garantir o direito dos trabalhadores do comércio à imunização.

O Sindicato defende que os profissionais seguem expostos desde o início da pandemia, como é o caso dos trabalhadores de supermercados, listados no rol de atividades essenciais e que, portanto, não podem parar. Por isso, a importância de ser considerada categoria prioritária e vacinada o quanto antes.

– A vacina é fundamental para proteção dos comerciários que está muito exposta desde o início da pandemia. Além de ser uma medida necessária para diminuir a disseminação do vírus, já que milhares de pessoas são atendidas diariamente no comércio, que não parou de funcionar em momento algum. Vamos brigar na justiça – destaca Márcio Ayer, presidente do Sindicato dos Comerciários.

Na resposta enviada ao Sindicato, o governo estadual diz que só será possível analisar a reivindicação quando novas vacinas em teste forem aprovadas dependendo, ainda assim, da disponibilidade e do cronograma de entregas por parte do Governo Federal.

Desde janeiro, o Sindicato dos Comerciários vem realizando uma verdadeira peregrinação em busca de vacinação rápida para a categoria. Além do governador, o pleito também foi levado ao secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. O órgão também apostou em uma campanha em massa – com direito a lives, outdoors e carros de som – para cobrar a compra de vacinas pela iniciativa privada.

– Somos incansáveis. Essa luta é mais do que justa para os comerciários – garante Ayer.