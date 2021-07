Governo do Estado realiza campanha de adoção de animais neste sábado no Rio

Que tal adotar uma boa companhia para o dia a dia? Para quem está em busca de um amigo de quatro patas, uma boa oportunidade é visitar a Feira de Adoção RJPET, que acontece neste sábado (10/7), das 11h às 15h, no Bangu Shopping.

A ação é uma iniciativa do Governo do Estado do Rio, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, que é responsável pelas políticas públicas de proteção e bem-estar animal.

O evento busca incentivar a adoção responsável de animais abandonados e conscientizar a população sobre a importância dos cuidados necessários para garantir a qualidade de vida e o bem-estar dos pets.

A realização do evento seguirá os protocolos sanitários para evitar aglomerações, além da obrigatoriedade do uso de máscara e de álcool em gel para higienização das mãos.

“Nosso principal objetivo é incentivar cada vez mais a adoção de animais que estão em projetos independentes, ONGs e até mesmo aqueles abandonados nas ruas. Nas últimas edições no Bangu Shopping, tivemos cerca de 15 adoções por dia e acreditamos que as campanhas despertam nas pessoas o desejo e a consciência de levar um animal de estimação para casa”, disse o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.

Termo de responsabilidade

Para levar um amigo peludo para casa, o interessado em adotar deverá apresentar identidade, CPF e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista e assinar um termo de responsabilidade.

Benefícios de ter um animal de estimação em casa

A convivência com um animal de estimação traz diversos benefícios à saúde física e mental, como a diminuição do estresse e da solidão, o aumento da carga de atividade física, a melhora da autoestima e, até mesmo, auxílio para superar o luto.

De acordo com dados divulgados no ano passado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 47,9 milhões de lares brasileiros têm a presença de cães ou gatos.

Sobre a RJPET

A RJPET é uma subsecretaria que visa, além da realização de ações de incentivo à adoção, promover medidas de conscientização, dar suporte no controle, prevenção e erradicação de doenças, apoiar programas e projetos de defesa e bem-estar de animais, incentivando, ainda, sua posse responsável.

Serviço

Feira de Adoção RJPET

Data: 10 de julho

Horário: das 11h às 15h

Local: Bangu Shopping (em frente à loja Colchões Botafogo)

Endereço: Rua Fonseca, 240, Bangu, Rio de Janeiro

Central de Atendimento ao Cliente: (21) 2018-2321

WhatsApp: (21) 96487-0153