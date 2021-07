Governo do Estado paga 3ª parcela do SuperaRJ a 65 mil famílias

A terceira parcela do auxílio emergencial do programa SuperaRJ foi paga hoje (23) a 65 mil famílias cadastradas no CadÚnico e 27 mil desempregados. Todos os cartões serão recarregados automaticamente pelo banco até o fim do dia. No total, o Governo do Estado já repassou ao banco cerca de R$ 48 milhões.

No total, mais de 100 mil cidadãos já se cadastraram no programa e cerca de 25 mil cartões foram entregues. Para agilizar a distribuição dos cartões, o governo tem adotado a busca ativa, ligando para os beneficiados e firmando parcerias com as prefeituras. O Estado tem ainda disponibilizado postos fixos para a retirada do benefício, que têm os endereços divulgados no site www.superarj.gov.br.

Os cadastrados também receberão SMS com a data e o local para a retirada dos cartões. Além disso, uma Ouvidoria foi criada no site do programa para que os contemplados tirem suas dúvidas. Outro canal de comunicação é o Call Center: 0800 071 7474.