Governo do Estado leva maquinário e apoio técnico aos produtores rurais de Petrópolis

O Governo do Estado deslocou máquinas especiais das cidades de Nova Friburgo, Teresópolis e Casimiro de Abreu para dar suporte a vítimas do temporal em Petrópolis. No total 24, equipamentos da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento atuam na desobstrução das vias rurais, a maioria delas completamente tomadas por pedras, lama e entulho. Mais 12 chegarão nos próximos dias.

“Pedi total dedicação à Petrópolis, que vive uma situação emergencial. Este é um momento que exige integração de todas as secretarias. Estamos minimizando os impactos da chuva para atender a população atingida pelas fortes chuvas”, disse o governador Cláudio Castro.

Através da Emater-Rio, está sendo oferecido todo apoio técnico e o levantamento das perdas da produção agropecuária local. Será disponibilizada, ainda, uma linha de financiamento do Agrofundo para apoiar os produtores que tiveram perdas.

Animais

Marcelo Queiroz está percorrendo as áreas atingidas e apoiando o trabalho de localização de animais perdidos, que não tiveram condições de serem acolhidos por seus donos, visto que muitos perderam suas casas e encontram-se em residências de parentes ou alojamentos.

“Estamos oferecendo o suporte necessário e faremos todo o esforço para amenizar os danos. É um momento difícil. Agradeço imensamente também a GRAD, as ONGs parceiras, a Prefeitura de Petrópolis e todos as demais prefeituras que estão fazendo esse mutirão do bem”, afirmou o secretário.