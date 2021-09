Governo do Estado lança portal de transparência do PactoRJ

O Governo do Estado do Rio de Janeiro concluiu hoje (14) mais uma etapa do processo de transparência e transformação digital ao colocar no ar o site do PactoRJ com informações do programa. A população, a imprensa e os órgãos fiscalizadores poderão ter acesso às etapas de cada projeto (estudo, projeto, licitação, obras e conclusão), o valor empenhado e a data de conclusão prevista. Semanalmente, os cronogramas serão checados e atualizados.

“O PactoRJ é o maior pacote já proposto por um governo para impulsionar a economia durante três anos. Então, transparência é primordial. Temos o compromisso público de fazer diferente. Por isso estamos mudando os mecanismos de gestão para que todos acompanhem o desenvolvimento das políticas públicas e a aplicação correta de verbas em cada uma delas”, afirmou o governador Cláudio Castro.

No endereço rjtransparente.rj.gov.br, estão disponíveis informações e imagens de cerca de 50 projetos e 400 ações do PactoRJ por meio de informações e imagens. A plataforma contará também com dados da concessão de saneamento e licitações feitas pelo governo dentro do programa. Os nomes e CNPJs dos três primeiros lugares dos certames poderão ser consultados, dando mais transparência aos processos.

PactoRJ

Em três anos, serão investidos R$ 17 bilhões em oito eixos: infraestrutura, social, saúde, desenvolvimento, educação, segurança, meio ambiente, cultura e lazer. Os 92 municípios fluminenses serão contemplados e mais de 150 mil empregos, gerados.