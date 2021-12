Governo do Estado comemora um ano de lançamento do selo ‘Pet Friendly’

O selo Pet Friendly completa um ano neste sábado (4) com muitos motivos para comemorar. Presente em cerca de dois mil estabelecimentos espalhados por mais de 50 municípios fluminenses, o certificado é concedido pelo Governo do Estado. O documento foi criado pela Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, que é vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, e é entregue a comércios que permitem a entrada de animais de estimação e que possuam ambiente preparado para recebê-los.

“O Pet Friendly é um marco no Estado do Rio de Janeiro. Além de trazer benefícios para os animais e seus donos, a medida gera impacto na economia. A adesão do selo pelos setores de hotéis, bares e restaurantes e comércio, por meio de parcerias com a ABIH-RJ, HotéisRIO, Abrasel, Sindrio e Fecomércio-RJ, reforçam a importância que os animais de estimação têm nas nossas vidas”, comemorou o secretário estadual de Agricultura e idealizador do programa, Marcelo Queiroz.

A adesão cada vez maior de estabelecimentos ao programa permite uma maior inclusão dos animais no cotidiano, abrindo espaço para pessoas que queiram levar seus pets para os locais que frequentam. Além disso, oferece mais uma segurança jurídica para o uso de cães-guias e animais de suporte emocional.

A funcionário pública Danielle Cristo comemorou a criação do selo desde o início. Ela tem um cachorro de suporte emocional e diz que o selo foi de grande importância para ela:

“Não saio sem meu cachorro. Após a criação do Pet Friendly, muita coisa mudou, e para melhor. As pessoas estão entendendo melhor a importância dos pets para os seus tutores onde quer que estejam. Hoje em dia conseguimos reunir os amigos em locais que antes não era possível frequentar com nossos bichinhos”, contou Danielle.

O selo estimula a economia e turismo em diversas regiões, abrindo espaço para pessoas viajarem com os seus animais. A universitária Camila Costa, que também é mãe de pet, comemorou a iniciativa desde o momento que a descobriu. Assim que pôde, se hospedou em um hotel durante as férias com seu cão, Bruno Henrique.

“Sempre tive muita dificuldade de me hospedar em hotéis com ele, muitos estabelecimentos não aceitam de jeito nenhum. Mas, agora, já viajei com ele de férias duas vezes- afirmou Camila.

Para identificar os estabelecimentos certificados oficialmente com selo “Pet Friendly”, basta acessar o site da Secretaria Estadual de Agricultura. Lá você encontrará todas as informações importantes para deixar sua viagem mais aprazível. https://bit.ly/3rtBlID