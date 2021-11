Governo do Estado cerifica primeira universidade do Brasil com selo Pet Friendly

O secretário estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz, entregou, nesta manhã de quarta-feira (24), a certificação “Pet Friendly” para a Universidade Cândido Mendes (UCAM), no Centro do Rio. A instituição de ensino superior privado foi a primeira e mais antiga do país a receber animais domésticos em suas dependências.

O local já está passando por adaptações, com pisos táteis e identificação em braile, além de adequações para receber cães guias. Potes com água e ração também já estão disponíveis nos corredores e dependências da instituição. As nove filias da Cândido Mendes também estão preparadas para receber os pets.

“A nossa universidade sempre esteve a frente do tempo, e não poderíamos ficar fora desse projeto. E mais uma vez ela sai à frente com a questão da acessibilidade, que é fundamental. Nós temos alunos deficientes visuais e isso de fato é mais uma possibilidade para facilitar a vida deles. A ideia é sempre agregar em favor dos alunos, da sociedade. E a 120 anos a universidade tem esse caráter humanista. Essa é mais uma página de conquista”, afirmou, João Chamarelli, presidente do diretório acadêmico.

Segundo Chamarelli, a ideia é que com a volta as aulas presenciais, os alunos possam levar normalmente seus cães para a universidade. As pessoas que precisarem ter aceso as instalações da instituição para fazer matrícula ou esclarecimento de dúvidas, também estão autorizadas a entrar com seus pets.

O secretário Marcelo Queiroz, criador do selo “Pet Friendly” e responsável pelas Políticas Públicas de Proteção e Bem-estar Animal, disse que a ideia partiu exatamente da inclusão, das políticas públicas, como castração, entre outros.

“Os animais, como temos repetido sempre, são uma extensão das nossas famílias. É cada vez mais comum as pessoas quererem levar seus pets para todos os locais que frequentam. Além disso, não podemos esquecer da importância das pessoas que precisam de cães-guia ou de seus animais como suporte emocional. Então, a entrega do selo aqui na Universidade Cândido Mendes representa mais um marco do nosso trabalho em prol dos animais,” explicou Queiroz.

A notícia do selo já deixou alunos empolgados. Gabriel Santana Ferreira, de 24 anos, está no sétimo período de direito e hoje já esteve na universidade com Brad, seu cachorrinho.

“De fato, poder ter acesso com meu cachorro nas instalações foi uma ótima notícia. Hoje por exemplo, precisei preencher alguns documentos aqui na secretaria, e saber que ele poderia entra comigo foi muito bom. Acho que de uma forma geral os alunos estão bem satisfeitos, principalmente aqueles que dependem dos seus pets no dia a dia,” comemorou Gabriel.

O selo Pet Friendly já foi distribuído para cerca de 1.500 estabelecimentos em todo o estado.