Governo decide trocar comando da Petrobras e indica Adriano Pires para presidir estatal

O presidente Jair Bolsonaro confirmou a demissão de Joaquim Silva e Luna da presidência da Petrobras e anunciou o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, como substituto do general. O governo ainda indicou para a presidência do conselho de administração da estatal Rodolfo Landim, que também ocupa o posto de presidente do Flamengo.

De acordo com o site cartacapital.com.br, a oficialização das mudanças, porém, só deve ocorrer em abril, durante uma assembleia. Nela, Pires e Landim terão de receber a aprovação da maioria, o que não representa qualquer dificuldade para a União. O presidente da Petrobras tem, obrigatoriamente, de compor o conselho de administração.

Divergências sobre preços dos combustíveis

A decisão de tirar Silva e Luna se assemelha à que demitiu do cargo Roberto Castello Branco, no ano passado. Em ambos os casos, Bolsonaro não escondeu divergências com a estatal sobre a política de preços dos combustíveis – a Petrobras transfere para o consumidor interno os custos do barril de

petróleo no mercado internacional e da cotação do dólar.

Os problemas na relação entre o ex-capitão e o general da Petrobras se intensificaram no início de março, quando a empresa comunicou um mega-aumento de 18% na gasolina, 25% no diesel e 16% no gás de cozinha vendido às distribuidoras.

Regras na cobrança do ICMS

Para o governo, a estatal poderia ter esperado mais um dia para fazer o anúncio, uma vez que o governo publicou no mesmo dia, no Diário Oficial da União, um projeto que muda regras na cobrança do ICMS com a promessa de reduzir os preços. “O reajuste da Petrobras não é de responsabilidade nossa, é exclusiva da Petrobras”, disse Bolsonaro em 15 de março.

Na semana passada, o preço máximo da gasolina vendida no Brasil chegou perto de R$ 9, de acordo com pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). O preço máximo encontrado nas bombas chegou a 8,949 na Bahia – é o maior preço já registrado pela ANP.

Foi a terceira semana seguida em que os preços máximos no País ficaram acima dos R$ 8. Na semana retrasada, o maior valor verificado foi de 8,399 por litro, no Rio de Janeiro.