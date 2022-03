Governo de transparência em São João de Meriti apresenta prestação de contas dos 15 meses da atual gestão

A Prefeitura de São João de Meriti realizou na última segunda-feira (21) a ação Transparência e apresentou à população a prestação de contas dos 15 meses da atual gestão. O evento aconteceu na quadra da Creche Municipal Maria Alves Lavouras, no Centro, e reuni, além do prefeito João Ferreira Neto, o Dr. João, o deputado estadual Valdecy da Saúde, secretários e vereadores.

Asfaltamento da cidade, ampliação do número de vagas nas escolas municipais com inauguração de creches e municipalização de escolas particulares, reabertura do laboratório de tuberculose, reforço no quadro de profissionais que atuam na atenção básica de saúde, apresentação do projeto Cresce mais Meriti, o início das obras do Complexo Esportivo e do Centro de Reabilitação Física e Intelectual, pavimentação de mais de 20km de ruas e 90% da cidade iluminada com lâmpadas de LED foram algumas das ações apresentadas.

Zerando pendências

“Estamos presenciando um momento jamais visto em nossa cidade no âmbito político. Possuímos o melhor centro público de imagens do Rio de Janeiro. Na próxima semana iniciaremos as obras do terceiro e do quarto andares do nosso hospital municipal, também estamos investindo na educação e na economia. Em 2021 fomos eleitos como o terceiro município que mais gerou empregos. Muitos duvidaram, mas agora no segundo mandato estamos zerando as nossas pendências. Atualmente todos os nossos aposentados estão com seus pagamentos em dia, o que pode ser considerado um marco na história de Meriti”, enumerou o prefeito.

Centro Integrado profissionalizante

O secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Jamil Malafaia, falou sobre a importância do Centro Integrado de Pesquisa, Ciência, Tecnologia e Inovação que está sendo construído na Praça dos Três Poderes e ofertará à população meritiense um ensino profissionalizante de qualidade. A aquisição é fruto da parceria entre a prefeitura e o governo do estado por meio da articulação realizada pelo deputado estadual Valdecy da Saúde.