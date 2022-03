Governo de Japeri cai na malha fina do TCE

Insumos para a área da Saúde têm centavos de diferença. Pregão da gestão anterior está sob investigação pela Corte

O governo de Fernanda Ontiveros (PDT), de Japeri, pode ser alvo de investigação pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ). O motivo é a adesão de uma ata de preços do seu antecessor, Cezar Melo, para compra de insumos destinados à Secretaria de Saúde.

De acordo com o vereador Tiago Careca (PSC), que fiscaliza as ações e abriu uma representação no TCE contra a gestão municipal, chama a atenção o contrato atual, que tem valores idênticos com os de um pregão, que foi alvo de investigação da Corte por causa de preços acima do mercado, ou seja: superfaturados.

Mais transparência

O parlamentar, que em março do ano passado chegou a protocolar na sessão da Câmara de Japeri um pedido ao Executivo para atentar por mais transparência nas informações públicas, observou que uma tira diabética comprada pela administração saiu por R$ 1,36, enquanto a ata na malha fina registrou R$ 1,38 (54% acima do banco de preços do TCE).

Outro item que apresenta diferença no valor é a seringa de 1 ml: R$ 2,68 cada — R$ 0,04 a menos do que a ata em que foi apontado sobrepreço de 84%. Segundo informações, a prefeitura já gastou R$ 1,9 milhão no contrato para a compra de insumos.