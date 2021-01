Governo da França pede julgamento por responsáveis pelo acidente com Airbus A330

Acusação pode levar à júri Air France e a fabricante do avião que caiu no mar com 228 pessoas.

Os jornais franceses e as agências France Presse e Reuters divulgaram ontem que a Procuradoria-Geral da França apresentou acusação por homicídio culposo contra a companhia aérea Air France e a fabricante Airbus pelo acidente em junho de 2009 com o voo 447, que fazia a rota Rio-Paris. Na queda do avião Airbus A330 morreram 228 pessoas.

Com o pedido, a Corte de Apelações de Paris (uma instância intermediária da Justiça francesa) decidirá em 4 de março se a Air France e a Airbus devem ou não ser julgadas nos tribunais. Especialistas afirmam que o elemento que desencadeou o acidente foi o congelamento dos sensores externos da aeronave — os tubos de pitot — que levaram ao fornecimento de dados errados de velocidade. O defeito desorientou os pilotos durante a travessia noturna do Oceano Atlântico, e o avião, um Airbus A330, caiu.

O pedido dos procuradores da França amplia para a Airbus uma requisição já apresentada pela Promotoria de Paris, que acusava a Air France de cometer “negligência” ao não fornecer aos seus pilotos informação suficiente sobre como reagir em caso de anomalias nos sensores que controlam a velocidade dos aviões. Os investigadores citaram outros incidentes deste tipo nos meses anteriores à tragédia.

As duas empresas tinham sido acusadas em 2011 por homicídios culposos na queda do avião, mas, após quase uma década, os juízes que investigavam as causas do incidente rejeitaram as acusações contra as duas empresas.