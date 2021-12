Governo autoriza convocação de 568 aprovados no concurso da Polícia Militar do Estado do RJ

O governador Cláudio Castro (PL) publicou o Decreto 47858/21, no Diário Oficial de hoje (7), autorizando a Secretaria da Polícia Militar iniciar o procedimento administrativo para convocar 568 aprovados no concurso de 2014 para ingressarem no Curso de Formação de Soldados.

A convocação ocorre em cumprimento à Lei 9.494/2021, que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) promulgou na quarta-feira da semana passada (1º). O deputado Bruno Dauaire (PSC), autor da proposta junto com Rodrigo Amorim (PSL), Martha Rocha (PDT) e outros 12 deputados, comemorou a publicação e a justiça que será feita após sete anos de espera.