Governador visita Belford Roxo e promete ajuda para recuperar o município atingido pelas chuvas

O governador Cláudio Castro, o prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, visitaram neste domingo 03/04), o Condomínio Residencial Babi, onde residem cerca de 500 famílias.

Os deputados Daniela do Waguinho (federal) e Márcio Canella (estadual), o vice-prefeito Marcelo Canella e secretários acompanharam a visita. Cláudio Castro enfatizou que a chuva atingiu diversos municípios do Estado.

Ele colocou uma série de serviços à disposição de Belford Roxo. “Iremos cadastrar as famílias para incluí-las no programa do Cartão Recomeçar, que poderá ser utilizado para comprar móveis e eletrodomésticos da linha branca. Iremos também auxiliar no aluguel social”, finalizou Cláudio Castro.

Moradores do condomínio foram cadastrados pela Prefeitura e, quem necessitou, recebeu atendimento médico em uma ambulância. O município tem até o momento 25 desabrigados e mais de 300 desalojados. No total, são cinco pontos de apoio às vítimas das enchentes.

Mapeando a cidade

“Estamos nas ruas direto mapeando a cidade e contamos com o apoio do governador Cláudio Castro, que é um homem público sensível e irá nos ajudar, juntamente com o governo federal, para sairmos dessa situação. Todas as Secretarias estão mobilizadas nessas ações”, argumentou Waguinho.

Acompanhado pela primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho e pelo deputado estadual Márcio Canella, Waguinho, ao lado do vice-prefeito Marcelo Canella, visitou ainda a Escola Municipal Miguel Angelo Leone, no Xavantes, e a Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Mulher. Estes locais também estão cadastrando moradores que foram atingidos pelas chuvas.

O prefeito destacou que a Prefeitura montou uma força-tarefa com todas as Secretarias para ajudar as vítimas do temporal e limpar a cidade.