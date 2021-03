Governador em exercício participa de inauguração de escola em Belford Roxo

Cláudio Castro e prefeito de Belford Roxo, Waguinho, farão lançamento da pedra fundamental do Complexo da Saúde, no Lote XV.

O governador em exercício, Cláudio Castro, visita hoje Belford Roxo. Ao lado do prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, da deputada federal Daniela do Waguinho, e do deputado estadual Marcio Canella, o governador participará da inauguração da Escola Municipal Alejandro Fernandez Nuñes, no limite dos bairros Santa Amélia com Nova Piam, próximo à Escola Municipal Albert Sabin, às 14h.

Às 16h, Cláudio Castro, Waguinho , Daniela do Waguinho e Marcio Canella , farão o lançamento da pedra fundamental do Complexo da Saúde, no Lote XV, que abrigará o Hospital da Mulher, Hospital Infantil e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Alejandro Fernandez

A Escola Municipal Alejandro Fernandez Nuñes tem 712 alunos, distribuídos em três turnos. A unidade oferece ensino do 1º ao 5º ano, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no primeiro ciclo, segundo ciclo e do sexto ao nono ano. A estrutura da escola é composta por 12 salas de aulas, refeitório, banheiros, almoxarifado, secretaria, sala de vídeo, sala de leitura, sala da equipe técnica pedagógica e sala dos professores.

Complexo da Saúde

O Complexo da Saúde abrigará o Hospital Infantil, Hospital da Mulher e a UPA. A proposta inicial prevê que o Hospital da Mulher tenha 120 leitos, maternidade e um setor especializado no diagnóstico e tratamento de endometriose. A unidade oferecerá diversos exames, como tomografia, ressonância, preventivo e mamografia, entre outros, além de atender em especialidades como ginecologia e obstetrícia. A verba para a construção vem de uma emenda da deputada federal Daniela do Waguinho, com o apoio de nove deputados da bancada do Rio de Janeiro.

O Hospital da Criança terá cinco enfermarias com 27 leitos, sala amarela com quatro leitos, sala vermelha com quatro leitos e três leitos de isolamento.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) terá oito leitos, sendo: dois de observação feminina, dois de observação masculina, dois de observação pediátrica e dois na sala de urgência.