Governador em exercício Cláudio Castro participa da abertura do ano legislativo na Alerj

Jota Carvalho

O governador em exercício Cláudio Castro participou, na terça-feira (02/02), da abertura das atividades de 2021 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Castro também acompanhou a votação que reelegeu o deputado André Ceciliano como presidente da Casa e a Mesa Diretora para o biênio 2021/2022.

Em seu discurso, o governador reforçou a importância da aprovação de projetos que fomentam o desenvolvimento econômico fluminense, como a sanção da lei que estabeleceu o novo regime tributário para estimular o setor atacadista fluminense, o RioLog.

– A aprovação das leis de incentivo econômico, como a do polo metal-mecânico, o Riolog e o refinanciamento das dívidas da cadeia do petróleo, foi decisiva para que esta travessia, em meio à pandemia do novo coronavírus, fosse um pouco menos turbulenta do que se previa. Esse esforço já pôde ser sentido neste final de ano, quando o Estado do Rio de Janeiro foi a região do país que mais gerou empregos formais – destacou o governador em exercício.

Castro propôs ainda um pacto entre o Governo do Estado, a Alerj e outras instituições em prol do desenvolvimento fluminense, contra a pobreza, acentuada em virtude da crise causada pela Covid-19, e pela modernização da administração pública.

– É preciso fazer um pacto que não seja somente do Parlamento e do Executivo Estadual. O pacto precisa envolver o governo federal, prefeituras, nossas instituições – Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Defensoria Pública – sindicatos, associações e ONGs – disse o governador em exercício.

Após ser reeleito, o presidente da Alerj também ressaltou, em discurso, o trabalho que vem desenvolvendo em parceria com o Governo do Estado.

– Nos últimos dois anos, economizamos cerca de R$ 1 bilhão, que foram devolvidos aos cofres do Estado para investimentos nas áreas da saúde, educação e segurança pública – afirmou André Ceciliano.

Vacina contra a Covid-19

Cláudio Castro destacou ainda o intenso trabalho de enfrentamento à propagação da Covid-19 e o início da imunização da população em janeiro deste ano.

– É preciso registrar que todos os 92 municípios fluminenses estão recebendo as vacinas de forma igualitária, em um trabalho de logística e distribuição que envolve o esforço de milhares de servidores, principalmente das áreas da Saúde, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros – ressaltou Cláudio Castro.

Também estiveram na abertura do ano legislativo de 2021 os secretários de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione; de Governo, André Lazaroni; de Trabalho e Renda, Paulo Teixeira; e de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Bruno Dauaire.