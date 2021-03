Governador e prefeito Waguinho lançam pedra fundamental para a construção do Complexo da Saúde

O governador em exercício Claudio Castro e o prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, lançaram nesta quarta-feira (3), no bairro Parque dos Ferreiras, a pedra fundamental para a construção do Complexo da Saúde. No local funcionarão o Hospital da Mulher, o Hospital Infantil e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Cláudio Castro destacou que, através do Programa Governo Presente, está visitando diversos municípios e conhecendo as necessidades de cada um. Ele lembrou que foi procurado pelo prefeito Waguinho, pela deputada federal Daniela do Waguinho e pelo deputado estadual Márcio Canella, que falaram sobre o Complexo da Saúde.

“Falei para o prefeito: arrume o terreno que vou ajudar na construção do complexo, que é muito importante para a população do município. A previsão é que seja inaugurado em dezembro deste ano. Em abril vamos abrir o hospital modular de Nova Iguaçu para o tratamento da Covid-19. Depois, a unidade se transformará em hospital oncológico com 300 leitos”, finalizou Cláudio Castro.

O secretário de Estado de Saúde, Carlos Chaves, frisou que o governo trata os 92 municípios sem privilegiar qualquer um. Ele destacou que trabalha para que o estado tenha uma Saúde de qualidade. O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, agradeceu ao governador e lembrou que o lançamento da pedra fundamental do Complexo da Saúde é um dia histórico para Belford Roxo.

Mais de 80% dos votos

Reeleito com mais de 80% dos votos, o prefeito Waguinho enumerou as qualidades de Cláudio Castro, citando que o governador está recuperando o Estado do Rio de Janeiro. “Só aceitei o desafio de construir o Complexo da Saúde porque a deputada federal Daniela do Waguinho conseguiu as emendas e o deputado estadual Marcio Canella conversou com o governador, que abraçou a causa”, finalizou Waguinho, que entregou ao governador uma série de projeto, destacando-se, entre eles, a construção de duas UPAS, uma maternidade no Centro, construção de um viaduto ligando Belford Roxo a Mesquita e um extenso pacote de obras de saneamento, drenagem e pavimentação para diversos bairros.

A construção do Hospital da Mulher sempre foi a meta da deputada federal Daniela do Waguinho. O projeto avançou e ganhou também o Hospital Infantil e uma UPA. “A partir de 2017 é que Belford Roxo começou a escrever um novo tempo. Quando aceitei o desafio, vislumbrei também o núcleo específico para a endometriose. O governador se sensibilizou e está nos ajudando”, arrematou.

Destacando que em 2017, quando o prefeito Waguinho assumiu para o primeiro mandato, Belford Roxo estava com o sistema de Saúde em colapso, o deputado estadual Marcio Canella, frisou a deputada Daniela do Waguinho fez emendas para viabilizar a construção do complexo. “O governador abraçou a causa e disse para procurarmos o terreno, pois irá ajudar ao município. O nosso sonho está se realizando”, concluiu, ao lado do vice-prefeito, Marcio Canella.

Complexo da Saúde

A proposta inicial prevê que o Hospital da Mulher tenha 120 leitos, maternidade e um setor especializado no diagnóstico e tratamento de endometriose. A unidade oferecerá diversos exames, como tomografia, ressonância, preventivo e mamografia, entre outros, além de atender em especialidades como ginecologia e obstetrícia. A verba para a construção vem de uma emenda da deputada federal Daniela do Waguinho, com o apoio de nove deputados da bancada do Rio de Janeiro.

O Hospital da Criança terá cinco enfermarias com 27 leitos, sala amarela com quatro leitos, sala vermelha com quatro leitos e três leitos de isolamento. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) terá oito leitos, sendo: dois de observação feminina, dois de observação masculina, dois de observação pediátrica e dois na sala de urgência.