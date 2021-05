Governador do Rio, Cláudio Castro, deve desembarcar no PL

O casamento entre o governador Claudio Castro (PSC) e o PL está quase confirmado. O PSD, que era seu partido de preferência, acabou tomado pelo prefeito Eduardo Paes, e seu grupo político que inclui lideranças como Rodrigo Maia, Cesar Maia, Laura Carneiro, Carlo Caiado e Pedro Paulo.

Segundo o cientista político Paulo Baía, as chances de Castro desembarcar no Democratas são quase nulas. O Partido Liberal é muito mais forte agora no Rio de Janeiro, que além dos senadores, tem vários prefeitos na capital. Sem esquecer que é um partido que apoiaria sua candidatura na forma que está tomando, predominantemente evangélica, tendo como líder Sóstenes Cavalcante. Há a opção do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta vir para o Rio de Janeiro ser candidato a governador ou senador, mas não vale a aposta.

De acordo com o Informe O Dia, um articulador da política do RJ é cético quanto a candidatura de Castro para a reeleição. Há boatos que ele possa ir para o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), deixando a vaga com o presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), isso se ele não abrir mão para tentar a reeleição como deputado estadual. Ou mesmo para ser o coordenador nacional da campanha de Lula para presidente, como adiantou.

Sexto lugar em pesquisa

Reportagem do jornal Diário do Rio afirma que a única pesquisa para governador do Rio de Janeiro em 2022 não é nada positiva para Castro, ele aparece em 6º lugar. Ele está atrás de Paes, Garotinho, Freixo, Rodrigo Neves e Washington Quaquá. E comparar com a posição de Wilson Witzel, não vale muito, Witzel era desconhecido e prometia combate a corrupção, a lavar o Rio de Janeiro.