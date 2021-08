Governador Cláudio Castro troca o comando da cúpula da PM

O governador Cláudio Castro (PL) promoveu uma troca no comando da Secretaria de Polícia Militar. O coronel Luiz Henrique Marinho Pires assume o cargo no lugar do também coronel Rogério Figueiredo. A decisão foi publicada no Diário Oficial de hoje (23).

Com 32 anos de carreira na corporação, Luiz Henrique Marinho Pires foi chefe do Estado-maior em 2018, durante a intervenção federal na segurança pública do Rio. Ele era subsecretário de Operações da Secretaria de Ordem Pública da capital.

Ao comentar a decisão, o governador enfatizou que “o combate ao crime organizado, ligado ao tráfico de drogas ou à milícia, é prioridade da nossa gestão. Todos os dias, os agentes de segurança estão nas ruas para atuar com rigor no cumprimento da lei. Esse trabalho, que tem como base a inteligência, é fundamental para a redução dos índices de criminalidade, como o menor número de homicídios dos últimos anos”.

Já o coronel Rogério Figueiredo foi o último secretário nomeado pelo ex-governador Wilson Witzel (PSC), que sofreu impeachment, e que ainda não tinha sido trocado na atual gestão.