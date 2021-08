Governador Cláudio Castro participa de transmissão de comando da PM

O governador Cláudio Castro participou ontem da cerimônia de posse e da transmissão de comando da Polícia Militar, na Academia de Polícia Militar Dom João VI, em Jardim Sulacap. O coronel Luiz Henrique Marinho Pires assume o posto de secretário de Estado de Polícia Militar em substituição ao coronel Rogério Figueredo de Lacerda.

Em seu discurso, o governador afirmou que o novo secretário dará continuidade ao excelente trabalho realizado pelo seu antecessor.

“Ao coronel Figueredo, a minha eterna gratidão. Ao coronel Henrique, desejo boa sorte, porque ele terá que cumprir uma difícil missão, a de dar continuidade a um trabalho de excelência nessa instituição tão honrada. Todo trabalho de oxigenação é fundamental. O coronel Figueredo deixa um legado, e o coronel Henrique tem toda a condição de dar continuidade e aperfeiçoar ainda mais o trabalho dos homens e mulheres que arriscam a vida todos os dias pela população fluminense e pela melhora da segurança pública”, destacou

Especialista na área de planejamento operacional, o novo secretário da PM resumiu a nova missão como um ato de orgulho e determinação. “Tenho muito orgulho de ter sido escolhido para liderar neste momento o destino da gloriosa Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, deixando aqui o compromisso, a minha determinação e o meu empenho para realizar um trabalho vitorioso à frente dessa tropa e compatível com a expectativa do governo – declarou.