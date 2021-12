Governador Cláudio Castro homenageia policiais da força-tarefa contra as milícias do RJ

A força-tarefa da Polícia Civil de combate às milícias ultrapassou a marca de mil milicianos presos entre 2020 e 2021 e recebeu hoje (1º) uma homenagem do governador Cláudio Castro, ontem, na Cidade da Polícia, Zona Norte do Rio. O número é um marco da importância da implantação, após quase 10 anos, de uma política de estado contra esse tipo de crime.

Os agentes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), de 11 delegacias especializadas,

da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e da

Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) terão seus nomes publicados no Diário Oficial do Estado

em agradecimento aos serviços prestados à população fluminense.

O governador Cláudio Castro fez um discurso em defesa da Polícia Civil e afirmou que não há limite de

investimento no combate ao crime organizado. “Não temos limite de investimento, porque a milícia e o

tráfico também não têm limite de investir. O mínimo que eu preciso é que a nossa polícia seja melhor e

mais preparada que eles”. “A guerra do bandido contra a polícia é a guerra do ‘tudo pode’ dos

bandidos contra o ‘nada pode’ da polícia”, frisou.

Crime organizado

A ação teve início em 14 de outubro de 2020 com o objetivo de combater o crime organizado na

Baixada Fluminense e permitir um período seguro de eleição naquela região. Atendendo a uma

determinação do governador de implantar uma política de segurança voltada ao combate permanente

deste tipo de organização criminosa, a Secretaria de Estado de Polícia Civil expandiu as ações e

adotou a estratégia de unir prisões e asfixia financeira.

Até hoje (1º), 1.008 criminosos foram presos em mais de 150 ações da força-tarefa. Entre eles, Edmilson Gomes Menezes, o Macaquinho; Gil Jorge Santos de Aquino Júnior, conhecido como Da Cova e braço direito do também paramilitar Danilo Dias Lima, o Tandera. Durante as operações, 25 milicianos foram mortos em confronto, incluindo Wellington da Silva Braga, o Ecko.