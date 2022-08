‘Gordão da Maconha’ é capturado no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio

Anderson Fernando Silva dos Santos, conhecido como Gordão da Maconha, foi preso por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), na manhã desta quinta-feira (4), na comunidade da Vila do João, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Na ação, os policiais apreenderam uma grande

quantidade de drogas.

Segundo informações, ao chegar na localidade os agentes foram atacados a tiros precisaram de auxílio de um blindado para deixar a região. A polícia disse que ‘Gordão’ é conhecido fornecedor de drogas de uma facção que atua na comunidade. Contra ele, havia mandado de prisão preventiva por tráfico de

drogas decorrente de uma investigação da especializada.

O traficante foi levado para a sede da DRE, na Cidade da Policia, no Jacarezinho, onde foi cumprido seu mandado. De lá, ele encaminhado foi à Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), para ficar à disposição da Justiça.