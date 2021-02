Golpista é preso tentando comprar celulares com cartões da vítima

Agentes da 15ª DP (Gávea), coordenados pelo delegado titular Daniel Rosa, prenderam ontem um suspeito de 32 anos, no Leblon, Zona Sul do Rio, por participar do “golpe do motoboy” — quando a vítima entrega seu cartão para um estelionatário acreditando ser um representante de banco.

Sidney da Rocha Júnior havia acabado de enganar um idoso de 71 anos. Ele foi localizado numa loja de eletrônicos no interior de um shopping, onde tentou comprar dois iPhones 12 Pro Max. O valor deste aparelho varia de R$ 8 mil a R$ 12 mil, aproximadamente.

O preso foi flagrado com cartões bancários da vítima, que os havia lhe entregado após um golpista ter se passado por gerente do banco em ligação telefônica, informando que os dados foram clonados. Os suspeitos convenceram o idoso a passar os itens a um homem, apresentado como funcionário do banco, alegando que o caso seria investigado.