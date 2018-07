Golpes na internet leva 11 pessoas para cadeia

Foto: Reprodução/Internet

Polícia Civil realizou operação contra grupo que praticava sequestros a partir de falsos anúncios. Uma das vítimas da quadrilha segue desaparecida. De acordo com as investigações que resultaram na Operação Web, as vítimas eram atraídas através de falsos anúncios de compra e venda de veículos na Internet feitos em sites.

