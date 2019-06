Gisele Araújo, a musa mulata de Belford Roxo

Sabe aquela mulata que por onde passa deixa qualquer marmanjo de queixo caído? Então, o nome dela é Gisele Araújo (foto), de 35 anos. Moradora do Parque São José, em Belford Roxo, a gata, que é flamenguista, é rainha de bateria do Império da Uva, escola de Nova Iguaçu e ‘Mulata Show’ da Beija-Flor de Nilópolis. Sabe qual é o seu maior sonho? A musa revela: “Entrar na Marquês de Sapucaí com meu pavilhão imperiano juntamente com minha bateria sangue verde”, entrega Gisele, que é casada e apaixonada por dança.

Edição: Jota Carvalho

