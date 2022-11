Ginga Pura se consagra no talento de sucessos

Grupo carioca completa 25 anos de carreira com o lançamento de vídeo clipe, que evoca a eternidade como pilar principal

Com mais de duas décadas na estrada, o Ginga Pura se consagra como um dos grandes grupos cariocas a emplacar vários sucessos, um após o outro, como ‘Vergonha na Cara’, ‘Castelo de Emoção’, ‘Fruto dos Deuses’.

Fundado em 1991, quando se transformou em referência na década, o Ginga já lançou cinco álbuns e um DVD e lotou shows em São Paulo, Fortaleza, Recife, Paraná, Belém, Vitória, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, Maranhão e Salvador, e também em Miami (Estados Unidos) e Portugal.

A pegada romântica é a principal receita do grupo para encantar os fãs. E em 2022, apresentou nova formação: Fabinho, nos vocais, e Xandinho, na percussão, se juntam para formar o trio com Ernane Nascimento (teclado), único remanescente da primeira fase do Ginga.

Novo trabalho

Depois de vários sucessos, o Ginga Pura lança novo vídeo clipe “Que dure para sempre’, já disponível em todas as plataformas de áudio. A música é de autoria do compositor Peninha e também conta com a participação especial do cantor Netinho de Paula. “Essa canção vem com uma nova roupagem. Com certeza vai agradar a todos os fãs por todo o Brasil”, disse Ernani à reportagem do Hora H.

O Ginga Pura se apresenta toda sexta- feira no Colarinho do Samba, na Lapa, região central do do Rio; e aos sábados, no Point Certo/Central Bar, em Madureira, bairro da Zona Norte carioca. Para saber mais, basta seguir o grupo nas redes sociais: Grupo Ginga Pura Oficial.