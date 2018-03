Gestantes participam de oficinas de saúde e ganham mimos em Queimados

Foto: Thiago Loureiro

As Clínicas da Família são um marco na atenção básica da saúde pública de Queimados. Além da prevenção, as unidades estão mostrando que vão muito mais que realizar procedimentos médicos com os moradores da região. Nesta segunda-feira (26), a Clínica da Família Pastor Júlio Alves Sena, deu um show de cidadania realizando oficinas para as gestantes que realizam pré-natal na unidade. As mamães participaram do sorteio para ganhar carrinho, berço, fraldas descartáveis e banheira e ainda fizeram um book mostrando o barrigão.

As oficinas foram realizadas por alunos de enfermagem com o auxilio da supervisora e especialista em materno-infantil, Alessandra Januário. Os assuntos abordados foram: técnica de tapotagem, forma correta para amamentar um bebê e dança para amenizar a dor e ajudar na hora do parto.

Para a Secretária Municipal de Saúde, Drª Lívia Guedes, é importante prestar esses serviços de orientação à população. “As vezes durante a consulta fica corrido para a obstetra passar todas essas orientações e cuidados para as mamães. Por isso, é de suma importância separar um tempo para tirar as dúvidas de todas com calma”, explicou.

Uma das gestantes sortudas da vez foi a Pâmela Nunes, de 21 anos, que está grávida de quatro meses. “Fiquei muito feliz por ter ganho o berço, eu realmente estava precisando. Além disso, as oficinas me ensinaram bastante coisa, eu não sabia que tinha uma técnica de dança para amenizar a dor e ajudar na dilatação para o parto. Irei colocar tudo que eu aprendi aqui em prática”, declarou a moradora do bairro Carlos Sampaio.

A Clínica irá realizar essas oficinas todas as segundas-feiras, às 10h e 13h, com temas diferentes a cada semana. A unidade também está recebendo fraldas, roupas e qualquer objeto de bebê para sorteio. Para mais informações, basta comparecer na unidade, localizada na Rua Mário Pati Junior, s/n, Fanchem. Ou ligue 21 2663-0811.